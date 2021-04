Pri zdrsu v globino na območju Velikega Rogatca umrl planinec

Ob 9.51 je na območju Velikega Rogatca v Krnici v občini Luče planinec zdrsnil v globino in pri tem umrl. Posredovali so reševalci GRS Celje in helikopter LPE. Planinca so s pomočjo vitla dvignili v helikopter in ga prepeljali do Luč, kjer so ga prevzele pristojne službe.

Ob 13.10 si je pri sestopu s Španovega vrha v občini Jesenice planinka poškodovala gleženj. Reševalci GRS Jesenice so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v dolino, kjer so jo prevzeli reševalci NMP Jesenice. Na planini Spodnji Vogar v občini Bohinj se je pri sestopu poškodovala planika. Reševalci GRS Bohinj so jo na kraju oskrbeli, nato so jo s helikopterjem LPE prepeljali v SB Jesenice.

Okrog 14.35 popoldne so reševalci prejeli klic, da obolela oseba na poti z Blegoša proti Čabračam potrebuje pomoč. Reševalci GRS Škofja Loka in dežurna ekipa HNMP Brnik so na kraju ugotovili, da je oseba mrtva. Helikopter SV jo je prepeljali v dolino, kjer jo je prevzela pogrebna služba.

Ob 14.12 si je pod Kočo na Kriški gori v občini Tržič planika pri padcu poškodovala hrbtenico. Mimoidoči planinci so poškodovanko prenesli do koče, kjer so jo oskrbeli reševalci GRS Tržič, nato so jo s helikopterjem SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik prepeljali v UKC Ljubljana.