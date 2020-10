Pri Žirovnici s ceste zapeljal vlačilec s 25-tonskim tovorom

Gasilci GARS Jesenice so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, v lovilne posode ujeli iztekajoče olje in nafto, nudili pomoč vlečeni službi pri izvleku vozila ter cestnemu podjetju pri saniranju cestišča. Poškodovanih oseb ni bilo.

Na magistralni cesti Žirovnica–Lesce v občini Žirovnica se je ob 13.28 prevrnil vlačilec, ki je prevažal jeklene plošče, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kot je za 24ur.com pojasnil vodja intervencije Mitja Gasar iz jeseniške gasilsko-reševalne službe, je imel voznik pravzaprav "srečo v nesreči". "Zapeljal je s ceste in na srečo zgrešil vse. Nastala je zgolj materialna škoda," je razložil. Intervencija je sicer trajal skoraj pet ur. "Na vozilu je bilo namreč naloženih deset kovinskih plošč, ki jih je bilo treba dvigniti in odstraniti. Ena pa je bila težka 2,5 tone. Potrebna sta bila dva vlačilca, da sta jih uspela potegniti ven," je še dejal Gasar. Pomagali so štirje njihovi gasilci s tremi gasilskimi vozili.