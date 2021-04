Grosupeljski policisti pri 43- in 34-letniku zasegli več kosov orožja

Grosupeljski policisti so v torek na podlagi odredb pristojnega sodišča opravili dve hišni preiskavi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Prvo preiskavo so opravili pri 43-letniku z območja Grosupljega, pri katerem so odkrili puško, dve predelani zračni puški, okoli 40 gramov prepovedane konoplje ter injekcijsko brizgo z neznano rjavo snovjo (policisti sumijo, da gre za hašiš). "Vsi predmeti so bili poslani v analizo, po znanih rezultatih pa bo zoper imenovanega izveden ustrezen prekrškovni ali kazenski postopek," je sporočila predstavnica za stike z javnostjo pri PU Ljubljana Aleksandra Golec.

Drugo hišno preiskavo so opravili pri 34-letniku, prav tako z območja Grosupljega, pri katerem so odkrili pištolo kalibra 7,62 mm skupaj s sedmimi pripadajočimi naboji. "Predmet je bil poslan v analizo in bo po znanih rezultatih zoper kršitelja uveden prekrškovni postopek," je še povedala Golčeva.