Črna kronika

Pridobili bančne podatke in izpraznili varčevalni račun

Celje, 11. 11. 2025 09.37

N.L.
7

Celjski policisti obravnavajo nov primer spletne prevare. Neznani storilci so žrtev prepričali, da ima na računu dobroimetje, ki si ga je zaslužila s kriptovalutami. Oškodovana oseba jim je posredovala svoje bančne podatke, z varčevalnega računa pa so storilci prenakazali denar.

Porast poskusa prevar s kriptosredstvi
Porast poskusa prevar s kriptosredstvi FOTO: Shutterstock

Neznanci so žrtev prepričali, da lahko pride do sredstev, če jim sporoči davčno številko in banko, kjer ima odprt račun. "Neznani storilci so v nadaljevanju privarčevana sredstva z njenega varčevalnega računa nakazali na tekoči račun in nato na neznan račun," so sporočili s celjske policijske uprave. 

Policisti ob tem znova opozarjajo, da je internet postal privlačen za spletne kriminalce. "Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje težje jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Občane znova opozarjamo, naj ne bodo zaupljivi do neznancev, ki jim po telefonu obljubljajo dobičke, povezane z vlaganjem v kriptovalute in podobno," opozarjajo na celjski policijski upravi. 

