Pridobili podatke o višini ponudbe konkurence in na razpisu podali nižjo

Večmesečno preiskavo so kriminalisti Policijske uprave (PU) Maribor zaključili v začetku aprila. Na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru so zdaj proti trem osumljencem in gospodarski družbi z območja Maribora podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Dogovor za kaznivo dejanje (295. člen KZ-1) in kaznivega dejanja Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (20. člen KZ-1).

Kriminalisti so ugotovili, da so se osumljeni v letu 2025 med seboj najprej dogovorili, da bodo izvršili kaznivo dejanje izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti. In sicer, tako, da je eden od osumljencev kot predstavnik osumljene gospodarske družbe na nezakonit način pridobil podatke o podrobnostih prijave na javni razpis za vzdrževanje strojnih instalacij, ki ga je objavil javni zavod in na katerega se je prva prijavila oškodovana gospodarska družba.

"Podatke o prijavi, predvsem o višini ponudbe za izvedbo del po javnem razpisu, ki pomenijo poslovno skrivnost oškodovane gospodarske družbe, je nato posredoval drugemu osumljencu, odgovorni osebi konkurenčnega podjetja, ki je nato za svojo gospodarsko družbo podal nižjo ponudbo na istem javnem razpisu in je bil na podlagi nižje ponudbe tudi izbran na javnem razpisu za izvedbo posla," so zapisali na PU Maribor.

Tako so osumljenci na nezakonit način dosegli, da so bili izbrani na javnem razpisu za izvedbo posla v višini okoli 60.000 evrov.

V okviru preiskave omenjenih kaznivih dejanj so kriminalisti v letu 2025 opravili tudi več hišnih preiskav, med katerimi so zasegli tudi poslovno dokumentacijo in elektronske naprave.

Za kaznivo dejanje Dogovor za kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora do enega leta, za kaznivo dejanje Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti pa zapor do petih let.