Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Pridobili podatke o višini ponudbe konkurence in na razpisu podali nižjo

Maribor, 20. 04. 2026 18.03 pred 1 uro 2 min branja 29

Avtor:
K.H.
Vzdrževanje strojne opreme

Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Ugotovili so, da so osumljenci na nezakonit način pridobili podatke o višini ponudbe za izvedbo del po javnem razpisu. Konkurenčno podjetje pa je na podlagi teh nezakonito pridobljenih podatkov podalo nižjo ponudbo na istem javnem razpisu in bil na podlagi tega izbran za izvedbo posla. Za kazniva dejanja so predvidene zaporne kazni od enega do petih let.

Večmesečno preiskavo so kriminalisti Policijske uprave (PU) Maribor zaključili v začetku aprila. Na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru so zdaj proti trem osumljencem in gospodarski družbi z območja Maribora podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Dogovor za kaznivo dejanje (295. člen KZ-1) in kaznivega dejanja Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (20. člen KZ-1). 

Kriminalisti so ugotovili, da so se osumljeni v letu 2025 med seboj najprej dogovorili, da bodo izvršili kaznivo dejanje izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti. In sicer, tako, da je eden od osumljencev kot predstavnik osumljene gospodarske družbe na nezakonit način pridobil podatke o podrobnostih prijave na javni razpis za vzdrževanje strojnih instalacij, ki ga je objavil javni zavod in na katerega se je prva prijavila oškodovana gospodarska družba.

"Podatke o prijavi, predvsem o višini ponudbe za izvedbo del po javnem razpisu, ki pomenijo poslovno skrivnost oškodovane gospodarske družbe, je nato posredoval drugemu osumljencu, odgovorni osebi konkurenčnega podjetja, ki je nato za svojo gospodarsko družbo podal nižjo ponudbo na istem javnem razpisu in je bil na podlagi nižje ponudbe tudi izbran na javnem razpisu za izvedbo posla," so zapisali na PU Maribor. 

Tako so osumljenci na nezakonit način dosegli, da so bili izbrani na javnem razpisu za izvedbo posla v višini okoli 60.000 evrov.

V okviru preiskave omenjenih kaznivih dejanj so kriminalisti v letu 2025 opravili tudi več hišnih preiskav, med katerimi so zasegli tudi poslovno dokumentacijo in elektronske naprave. 

Za kaznivo dejanje Dogovor za kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora do enega leta, za kaznivo dejanje Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti pa zapor do petih let.

konkurenca gospodarski kriminal ponudba javni razpis

Državljan Rusije po avtocesti z 203 kilometri na uro

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nagec123
20. 04. 2026 19.55
A to , da so ostali kartelno dogovorjrni pa ni gospodarski kriminal?
Odgovori
0 0
ptuj.si
20. 04. 2026 19.42
Arsenović, kolega od holoba in Jankovića.
Odgovori
+4
5 1
Nace Štremljasti
20. 04. 2026 19.35
to je praksa sds
Odgovori
-8
4 12
razumi če lahko
20. 04. 2026 19.37
Od kdaj je Jankovič v SDS ?!
Odgovori
+11
11 0
pope p
20. 04. 2026 19.46
to je praksa 90% županov
Odgovori
+3
3 0
StAnalitik
20. 04. 2026 19.33
V Železnikih Gajser jamra,kakšne cene so mu nažgali prevozniki otrok,pa vse je zmenjen
Odgovori
+3
3 0
LevoDesniPles
20. 04. 2026 19.33
lol 60k... če bi se lotili občin bi zneski nakradenega presegali teh bogih 60k za 1000x... ampak tko je k ima europilanski režim poštimano demokracijo suženjstva
Odgovori
+3
3 0
Delavec_Slo
20. 04. 2026 19.33
Aja, a v javnih naročilih pa tega ni,Bratuškovo dajte na poligraf pa da vidimo
Odgovori
+6
8 2
mrbungle
20. 04. 2026 19.54
A ta članek pa ne govori o javnem naročilu? Ločiš, kaj je javni razpis in kaj javno naročilo? Očitno ne glede na pisanje...
Odgovori
0 0
razumi če lahko
20. 04. 2026 19.33
Javni razpisi so samo na papirju vse je prirejeno saj se na tak način prazni državna blagajna v Sloveniji na žalost nimamo samo Ljubljanskega gospoda 10 % jih imamo povsod je pa vsekakor on glavni navdih večini !
Odgovori
+5
5 0
StAnalitik
20. 04. 2026 19.32
To počnejo na Občini Medvode že zelo dolgooooo.
Odgovori
+4
4 0
Ici
20. 04. 2026 19.28
Kot ponavadi, kadar gre za "našo barvo", manjkajo vsa imena.
Odgovori
+7
7 0
Xxdproxx
20. 04. 2026 19.23
sem ze nekajkrat napisal… ampak se enkrat… javili smo se na javni tazpis v Lj. bili smo najcenejsi, za skoraj milion. Skratka, razpis je bil ponovljen, pisan na kožo tistemu, ki je bil drugi najcenejsi (milijon drazji). zakaj se je ponovil, naj si pa vsak pri sebi misle… g. 10% je pac ovrgel primarni razpis…
Odgovori
+11
13 2
GLUPI DAVKI
20. 04. 2026 19.23
Desna mafija
Odgovori
-5
4 9
StAnalitik
20. 04. 2026 19.32
Kaksna desna,desni so razkrili z pomočjo izraelcev vaše lopove skorumpirane
Odgovori
+5
7 2
sseebbaa
20. 04. 2026 19.18
prvo merilo na razpisih je najnižja cena in ne kvaliteta opravljenega dela, kar je absolutno narobe. Zato pa potem padajo aneksi in ostale nepredvidene zadeve, ki podražijo zadevo od najdražjega ponudnika
Odgovori
+15
15 0
čebelinko
20. 04. 2026 19.12
Mislim, da to ni edini razpis, ki je prirejen. Tega je malo morje. Poglejte naše ceste kako se delajo... izberejo enega po vezah, da potem še 10 aneksov podpišejo, da se čim več denarja pobere. Kako to ni kaznivo dejanje, mi nikoli ne bo jasno. Pri nas so 100m ceste asfaltirali 2 meseca. Me ne bo noben prepričal, da to ni nalašč.
Odgovori
+18
18 0
strpno
20. 04. 2026 19.27
Prenizka vsota, če bi bili milijoni, ne bi nikoli raziskali
Odgovori
+3
3 0
StAnalitik
20. 04. 2026 19.33
Lepo napisano
Odgovori
+2
2 0
mrbungle
20. 04. 2026 19.56
Aneks ne pomeni samo visje cene... podpisat ga moras tudi za podaljsanje roka, uvedbe novega podizvajalca, pa pri vecjih spremembah projektnih resitev...
Odgovori
0 0
smetilka
20. 04. 2026 19.11
gospodarski kriminal hahahaa to je modus operandi
Odgovori
+9
9 0
proofreader
20. 04. 2026 19.07
In kakšna je bila kazen za uradnike, ki so narobe izračunali najboljšega ponudnika? Obdržali so službo, poslali so jih na napredni tečaj uporabe paketa Office in Excel.
Odgovori
+10
10 0
2mt8
20. 04. 2026 19.01
Na javnem razpisu zmaga vedno najvišja ponudba da si udeleženci lahko med sabo čimveč razdelijo 🤣
Odgovori
+8
12 4
mestni
20. 04. 2026 18.58
kot da je to edini primer
Odgovori
+11
12 1
macolagobec
20. 04. 2026 18.57
Eh, nagaran drobiž v primerjavi z drugimi "posli".
Odgovori
+12
12 0
progresivnidaveknastanovanja
20. 04. 2026 18.47
Povsem pri vseh razpisih je tako. Ze cmerar pravnik je delal tako...aja, njemu je samo excel nagajal
Odgovori
+12
13 1
bibaleze
Portal
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Znana Slovenca objavila nove družinske fotografije
Znana Slovenca objavila nove družinske fotografije
zadovoljna
Portal
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Svojih sivih las ne skriva več
Svojih sivih las ne skriva več
vizita
Portal
Pod nedolžno bolečino v prsih odkrili več kot 20 tumorjev
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
cekin
Portal
Hišo, ki je široka le dva koraka, prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
moskisvet
Portal
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
dominvrt
Portal
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
okusno
Portal
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
voyo
Portal
Sanje grofov
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641