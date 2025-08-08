Svetli način
Črna kronika

Pridržali 50-letnika, ki so mu zasegli prepovedano drogo in orožje

Maribor, 08. 08. 2025 13.35 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.H.
Komentarji
2

Policisti so priprli 50-letnega Mariborčana, ki ga sumijo proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Med hišno preiskavo so našli "laboratorij" za gojenje prepovedane droge konoplje, zasegli so 58 sadik ter avtomatsko puško, naboje in dva kosa eksplozivnih sredstev. Zoper moškega bodo podali kazensko ovadbo.

Policisti Policijske postaje Maribor I so 30. julija zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186. čl. KZ-1) odvzeli prostost in pridržali 50-letnega Mariborčana. 

Zaseg konoplje
Zaseg konoplje FOTO: PU Maribor

V stanovanjski hiši v okolici Maribora so izvedli hišno preiskavo, med katero so v hiši našli posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. V domačem "laboratoriju" so našli in zasegli 58 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo ter približno 500 gramov že posušenih rastlinskih delcev. 

Zaseg orožja
Zaseg orožja FOTO: PU Maribor

Poleg tega so med hišno preiskavo našli in zasegli še avtomatsko puško s pripadajočimi okvirji, škatlo s 466 naboji ter dvema kosoma eksplozivnega sredstva topovski udar M81. 

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

zaseg droga orožje konoplja
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
08. 08. 2025 13.58
+1
Ne spet!
ODGOVORI
1 0
a res1
08. 08. 2025 13.52
Osnovna sredstva za vojno...
ODGOVORI
0 0
