Pridržali 50-letnika, ki so mu zasegli prepovedano drogo in orožje

Policisti Policijske postaje Maribor I so 30. julija zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186. čl. KZ-1) odvzeli prostost in pridržali 50-letnega Mariborčana.

V stanovanjski hiši v okolici Maribora so izvedli hišno preiskavo, med katero so v hiši našli posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. V domačem "laboratoriju" so našli in zasegli 58 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo ter približno 500 gramov že posušenih rastlinskih delcev.

Poleg tega so med hišno preiskavo našli in zasegli še avtomatsko puško s pripadajočimi okvirji, škatlo s 466 naboji ter dvema kosoma eksplozivnega sredstva topovski udar M81.

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.