Pridržali devet tihotapcev, ki so prevažali migrante

Policisti Policijske uprave Novo mesto so imeli ob koncu tedna kar nekaj dela z nedovoljenimi prehodi meje, saj so pridržali kar nekaj tujcev, ki so nezakonito prišli v državo. Kar devetim tihotapcem je bila odvzeta prostost, prav tako so jim zasegli vozila in jih s kazenskimi ovadbami privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z drugimi tujci še vedno potekajo.

Devetim tihotapcem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so jih privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z drugimi tujci še potekajo. Na mejni prehod Rigonce je v petek pripeljal voznik kombija Fiat ducato italijanskih registrskih oznak. A ko je videl, da se mu približujejo policisti, je sunkovito zapeljal na prometni pas, namenjen izstopu iz Slovenije, in s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo do naselja Rigonce. Tam pa se je zapletlo, izgubil je oblast nad vozilom in silovito trčil v kamnito ograjo. Vozniku, 24-letnemu državljanu Indije, so odvzeli prostost in ga pridržali, v tovornem delu kombija pa je prevažal 14 državljanov Sirije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. V nesreči je bilo pet tujcev poškodovanih, zato so na kraj dogodka policisti poklicali reševalce, ki so jih oskrbeli.

icon-expand FOTO: PU Novo mesto

Kombi, v katerem je državljan Indije prevažal tujce icon-picture-layer-2 1 / 2

Poskus nezakonitega prehoda meje se je zgodil tudi na območju Slovenske vasi, ko so v popoldanskih urah policisti kontrolirali voznika avtodoma tujih registrskih oznak. 53-letni voznik iz Litve in njegov 52-letni sopotnik sta v majhnem pomožnem prostoru poleg rezervnega kolesa prevažala še tri državljane Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.

Avtodom, s katerim so prevažali tri državljane Turčije FOTO: PU Novo mesto icon-expand

V soboto so se poskusi nezakonitih prehodov nadaljevali. V poznih popoldanskih urah so na območju Slovenske vasi policisti ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Audi. Voznik opozoril ni upošteval, z veliko hitrostjo je nadaljeval vožnjo, zapeljal na avtocesto in vozil s hitrostjo 240 kilometrov na uro. Nato je zapeljal z avtoceste, zaradi neprilagojene hitrosti pa je v krožišču Drnovo povzročil prometno nesrečo in peš pobegnil. Kasneje so 34-letnega tihotapca, državljana Romunije, izsledili in prijeli. V avtomobilu je prevažal 31-letno državljanko Turčije in njene tri otroke. Vsi štirje so bili lažje poškodovani.

Audi, v katerem je 34-letni državljan Romunije prevažal štiri turške državljane FOTO: PU Novo mesto icon-expand

Na območju Jesenic na Dolenjskem so policisti želeli ustaviti voznika kombija Renault traffic, vendar voznik znakov policistov ni upošteval, ravno nasprotno, s pospešeno hitrostjo je pot nadaljeval in obstal na travniku. Voznik je bil 28-letni državljan Srbije, v kombiju pa je prevažal 13 državljanov Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v državo. Med njimi je bilo tudi pet otrok. V bližini pa so izsledili in prijeli še voznika osebnega avtomobila Fiat punto, 27-letnega državljana Srbije, in dva sopotnika, ravno tako srbska državljana. Ugotovili so, da so tudi oni sodelovali pri tihotapljenju državljanov Turčije.

Kombi, v katerem je 27-letnik prevažal turške državljane icon-picture-layer-2 1 / 2