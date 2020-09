Pridržali Italijana, ki je brez vozniškega dovoljenja prevažal šest migrantov

V soboto, okoli 16.30, so policisti na cestninski postaji Dob opazili osebno vozilo, italijanskih registrskih tablic, v katerem je bilo več oseb. Voznika, ki najprej ni upošteval znakov naj ustavi, so policisti ustavili v Dobu pri Šentvidu. V postopku so ugotovili, da sta 27-letni voznik in 23-letni sopotnik, oba državljana Italije, v vozilu prevažala 6 državljanov Pakistana in Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede sumov kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države. Prav tako zoper voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje, saj je med vožnjo od cestninske postaje do mesta kjer je bil ustavljen, storil več cestnoprometnih prekrškov.

Med drugim je povzročil prometno nesrečo, ko se je med obračanjem pri vožnji vzvratno zaletel v stoječe policijsko vozilo za njim, pri tem pa sta bila policista lažje poškodovana. Osumljencema je bila odvzeta prostost in bosta privedena k preiskovalnemu sodniku.