Pridržali peterico, ki naj bi bila del dobro organizirane hudodelske združbe

V kriminalistični preiskavi so preiskovali "kazniva dejanja ponarejanja denarja, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, kazniva dejanja s področja prepovedanih drog in nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksploziva," so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Navedenih kaznivih dejanj je do sedaj osumljenih pet oseb, in sicer štirje državljani Slovenije in en državljan Srbije. Osebam so odvzeli prostost in so v policijskem pridržanju. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so še sporočili mariborski policisti in dodali, da kriminalistične aktivnosti še potekajo, zato več informacij še ne morejo posredovati.