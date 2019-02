Pridržani ljubljanski kriminalist naj bi tajne podatke izdajal kriminalcem

Naključno naj bi ljubljanski kriminalisti oktobra lani odkrili, da imajo v svojih vrstah izdajalca. Čeprav so bili sprva zelo skrivnostni, je po privedbi pred preiskovalnega sodnika, precej podrobnosti pricurljalo v javnost.

Najbolj zaskrbljujoča je domnevna zloraba policijskih pooblastil. 38-letni kriminalist Danilo Lavrinc naj bi namreč tajne policijske podatke izdajal kriminalcem. Kar so njegovi kolegi neuradno odkrili v hišnih preiskavah pri domnevnem preprodajalcu prepovedanih substanc. Pri njem naj bi našli podatke o drugi kriminalni združbi, ki je bila pod drobnogledom policije.

Poleg tega pa ga neuradno bremenijo še neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami in prometa s škodljivimi sredstvi za zdravljenje. Tako pri njem kot pri njegovem domnevnem tajnem sodelavcu naj bi odkrili večjo količino prepovedanih uspavalnih tablet, pri Lavrincu pa še več deset škatel zdravju škodljivih tablet za spodbujanje erekcije. Slednjega sumijo tudi neupravičene uporabe tujega premoženja, saj naj bi pri njem našli preveliko količino policijskih nabojev.

Gre za gnilo jabolko znotraj vrst, jasno mejo postavi predsednik društva kriminalistov Slavko Koroš: "Ravno zaradi zavrženosti in ker ne dopuščamo, da se v naše vrste prikradejo tovrstni primeri in tovrstni kriminalci, smo skupaj z drugimi preiskovalnimi organi storili vse, da smo to zares gnilo jabolko izločili iz sistema."

Oba odvetnika, tako kriminalista, kot domnevnega tajnega policijskega sodelavca, sta zoper odrejen pripor vložila pritožbo. Senat okrožnega sodišča o njej še ni odločal. Če bosta neuspešna, bosta sojenje oba počakala v ljubljanskem priporu.