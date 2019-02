Prijatelj, ki ga je poklical na pomoč, ko je obtičal v blatu, trčil vanj

V nedeljo dopoldan so bili ptujski policisti obveščeni, da je v SB Ptuj iskal zdravniško pomoč 24-letni moški, ki je imel poškodovani obe nogi in glavo in je trdil, da je sam padel, čeprav so poškodbe kazale na to, da je bil udeležen v prometni nesreči. Ko so se policisti isti dan popoldan, po operaciji, pogovorili z njim, je vztrajal pri svoji zgodbi o padcu.

Kot so pojasnili na PU Maribor, mu policisti niso verjeli, zato so pričeli intenzivno policijsko preiskavo. Včeraj so tako ugotovili, da so se poškodbe zgodile minulo nedeljo okoli 4. ure na razmočenem, sicer utrjenem delu kmetijske površine v Markovcih. Nekaj pred tem je namreč 24-letnik s svojim osebnim avtomobilom obtičal v blatu. Na pomoč je poklical svojega 20-letnega sorodnika, da bi ga izvlekel iz blata. Ko se je slednji pripeljal na kraj, je z vozilom trčil v 24-letnika, ki je stal ob zadnjem delu svojega vozila. Po trčenju je poškodovanega sam odpeljal v SB Ptuj. Poškodbe, ki jih je utrpel moški, so opredeljene kot hude.

Ker je do poškodbe prišlo na površini, ki ni namenjena javnemu cestnemu prometu, se dogodek ne šteje za prometno nesrečo. Policisti bodo zato 20-letnika ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe.