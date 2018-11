Prijatelj mu je želel pomagati, a bilo je prepozno

V nedeljo, ob 10.42, so policiste PU Nova Gorica obvestili o gorski nesreči na Bovškem, kjer je med vzponom na vrh Mangarta italijanskemu gorniku zdrsnilo, tako da je padel v globino ter umrl, saj je padel na izjemno strmem in nevarnem terenu.

Ko so omenjeni italijanski planinci prišli približno 300 višinskih metrov pod vrh Mangarta, so začeli s prečenjem snežišča, ki v tem delu ni zavarovano z jeklenico in klini. 48-letni italijanski planinec je kot prvi začel s prečenjem snežišča in pri tem uporabljal dereze ter cepin. Ko je prišel do polovice snežišča, mu je zdrsnilo. Padel je na hrbet ter drsel približno 20 metrov po snežišču. Pod omenjenim snežiščem je s telesom najprej zadel v skale, nato pa se je kotalil še okoli 130 metrov po strmem skalnatem pobočju, kjer je nad previsom hudo poškodovan obležal v manjši globeli.

Do poškodovanega se je spustil eden od njegovih prijateljev, vendar poškodovani že po nekaj minutah ni več kazal znakov življenja. Njegovi prijatelji so o tragični nesreči najprej obvestili italijanske varnostne organe, nato pa je bila o tragediji, preko Centra za policijsko sodelovanje v Vratih Megvarje, obveščena slovenska policija.

V reševanje je bil kasneje aktiviran tudi vojaški helikopter z dežurno ekipo gorske reševalne službe, vendar helikopterskega reševanja ni bilo mogoče izvesti zaradi močnega vetra in megle na tamkajšnjem območju.

Na kraj nesreče so tako ob 14. uri prispeli člani gorske reševalne službe iz Bovca, ki so izvedli klasičen način reševanja in ob 20.45 preminulega italijanskega planinca prenesli do Mangartskega sedla. Danes so v postopku identifikacije potrdili, da je pokojni 48-letni Italijan, doma iz dežele Furlanija-Julijska krajina.