Prijave beračenja na Goriškem: neznanci zbirali prispevke za gluhoneme

Podobno prijavo je Policija sicer prejela že pred nekaj dnevi oz. v začetku oktobra letos, ko je moški pred trgovino v Rožni Dolini zbiral podpise in prostovoljne prispevke za gluhoneme. Ko mu občanka ni izročila gotovine, se je moški usedel v osebno vozilo tujih (romunskih) registrskih številk in se s sopotnikom v vozilu odpeljal neznano kam.

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da so v ponedeljek okoli 17.20 prejeli obvestilo, da pred večjo trgovino v Šempetru pri Gorici beračita dve osebi, ki se predstavljata za gluhonemi. Po prihodu policistov na kraj omenjenih oseb ni bilo več.

Podoben primer so istega dne obravnavali policisti pred večjo trgovino v Ajdovščini, kjer je moški zbiral podpise za gluhoneme oz. beračil ter nadlegoval mimoidoče.

"Že v preteklem obdobju so se na različnih območjih Severne Primorske pojavljali posamezniki oz. skupine (predvsem tujcev), ki so nedovoljeno zbirali prostovoljne prispevke v gotovini (pogosto s pretvezo zbiranja za gluhoneme osebe). Policisti PU Nova Gorica zato znova opozarjamo vse občane, da so v takšnih primerih izredno previdni in zavrnejo plačilo humanitarnega prispevka," so sporočili.