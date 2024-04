Prijavila ugrabitev svojega fanta iz ZDA: ogoljufana za več 10.000 evrov

S PU Koper so sporočili, da je ženska prijavila, da naj bi ugrabili njenega fanta iz Združenih držav Amerike. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da gre za tako imenovano 'ljubezensko prevaro'. Gospa je nakazala na bančne račune v tujini več deset tisoč evrov, preden je ugotovila, da je ogoljufana. Zadevo policija preiskuje, so še dodali.

Ljubezenske prevare: denar je za vedno izgubljen

Kriminalci svoje žrtve iščejo na družbenih omrežjih in jim pošiljajo prošnje za prijateljstvo, največkrat preko Facebooka ali Instagrama, opisujejo na spletni strani Varni na internetu. Predstavijo se kot vojak iz ZDA na mirovni misiji nekje v Afriki ali Iraku, delavec na naftni ploščadi, zdravnik v Siriji ... V vsakem primeru pa ločen ali ovdovel, z majhnim otrokom in osamljen. Razkrijejo svojo (ponavadi tragično) življenjsko zgodbo, delijo fotografije, vse z namenom vzpostaviti čim bolj intimen odnos z žrtvijo. Ko se ta zveza vzpostavi (včasih po več mesecih), se na žrtev obrnejo s prošnjo, da jim nakaže denar. Izgovori so različni: potrebujejo denar za zdravljenje otroka, za potovanje domov ali da bi prišli na obisk. Spet drugič imajo dostop do večje količine denarja, vendar najprej potrebujejo nekaj denarja od žrtve, da uredijo vso birokracijo ipd.

Če žrtve ugodijo in denar pošljejo, se zgodba tu ne konča, saj pričakujejo vedno več denarja. Z žrtvijo pa vzpostavljajo še močnejšo čustveno vez, zaradi katere se jim le-te zelo težko zoperstavijo.

Goljufi od žrtev najraje zahtevajo plačevanje prek plačilnih sistemov Western Union ali MoneyGram, ki sta namenjena hitremu prenosu denarja. Včasih gre tudi za nakazila na bančne račune v tujini, ki pa praviloma pripadajo t. i. denarnim mulam. Te denar takoj po prejemu dvignejo in po drugi poti pošljejo naprej. Sled za denarjem se v vsakem primeru zelo hitro izgubi.

Fotografije, s katerimi se predstavljajo na Facebooku, so ukradli nekje na spletu ali na zavrženih diskih. Izmišljena sta tudi ime in priimek. Resničnih podatkov o uporabnikih Facebook ne izdaja oziroma jih posreduje samo v izjemnih primerih (otroška pornografija, iskanje pogrešanih oseb, preprodaja drog, orožja ...) izključno organom pregona. Obenem se je v teh primerih izkazalo, da tovrstni goljufi prihajajo iz podsaharskih držav Zahodne Afrike (Nigerija, Gana ...), kjer naša policija nima nobenega vpliva, njihovi organi pregona pa tako početje potihem tolerirajo.

Zmotno je prepričanje, da takšnim goljufijam nasedejo samo starejši in neizobraženi uporabniki. Med žrtvami, ki so prijavile goljufijo, sicer prevladujejo ženske. Gre za uporabnice najrazličnejših profilov izobrazbe in starosti, ki so zaupale goljufu na drugi strani samo na podlagi lepe fotografije. Čeprav so žrtve romantičnih goljufij v tem primeru ženske, tudi moški niso nič bolj imuni. Pred nekaj leti so tako Slovenci na različnih portalih spoznavali mlade Rusinje, na koncu pa ostali brez njihove ljubezni in brez denarja.

Goljufov na drugi strani ne gre podcenjevati. So dobri poznavalci človeške psihe in izjemni manipulatorji, ki točno vedo, na kateri gumb pritisniti ob določenem trenutku, da iz žrtve izvabijo še več denarja, opozarjajo na spletni strani Varni na internetu.