Prijavili nelegalno zabavo s 500 mladimi, Policija jih je identificirala 40

Potem ko so policisti včeraj zvečer dobili prijavo in okoli 22.30 preverili, kaj se v koči v Dekanih dogaja, so ugotovili, da je eden od udeležencev rojstnodnevno zabavo oglaševal kar prek zaprtega profila na družbenih omrežjih. "Vsak, ki se je zabave želel udeležiti, ga je moral organizator potrditi," so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Policisti so identificirali več kot 40 oseb, poklicali so starše mladoletnih in o tem obvestili Center za socialno delo. V nadaljevanju so ugotovili, da so bili udeleženci zabave vidno pod vplivom alkohola, med njimi pa so bili tudi mladoletniki. "Ker je organizator zabave omogočil uživanje alkoholnih pijač mladoletnim osebam, je s tem kršil Zakon o omejevanju porabe alkohola," so pojasnili na PU Koper.

Poleg tega so zbrani kršili veljavni odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom, saj se je na zabavi zbralo več kot 50 oseb. Organizator zabave je dogodek oglaševal in ga ni prijavil kot javno prireditev, zato je s tem kršil določila Zakona o javnih zbiranjih. Zoper 18-letnega kršitelja so zato policisti podali obdolžilni predlog za kršenje zakonov. "Zabavo je zaključil in vsi so se razšli," so še sporočili s PU Koper.