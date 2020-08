Prijeli 106 tujcev in dva organizatorja nezakonitih prevozov

Državljana Ukrajine so policisti Policijske postaje Črnomelj ustavili včeraj popoldne v Vrčicah v osebnem avtomobilu poljskih registrskih oznak. Ugotovili so, da prevažata šest državljanov Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Kriminalisti so Ukrajincema odvzeli prostost in ju pridržali. Ob tem ju bodo kazensko ovadili zaradi prepovedanega prehajanje meje ali države in ju privedli pred preiskovalnega sodnika, so pojasnili s PU Novo mesto.

Policisti so v bližnjem gozdu izsledili in prijeli še pet državljanov Pakistana in štiri državljane Afganistana. "Policijski postopki s tujci še potekajo," so še sporočili s PU Novo mesto in ob tem dodali, da se policisti zahvaljujejo prebivalcem ob meji, ki jim z obvestili pomagajo pri prepoznavanju sumljivih oseb in vozil in s tem pri varovanju državne meje.