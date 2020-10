Prijeli 20-letnega Kamničana, ki naj bi s požigi povzročil 122.000 evrov škode

Po več požigih osebnih avtomobilov in drugih predmetov v Kamniku in okolici so kamniški policisti v sredo prijeli 20-letnega Kamničana. Osumljen je povzročitve splošne nevarnosti, s požari pa naj bi nastalo za 122.000 evrov škode. Dvajsetletnika, ki je stari znanec policije, so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil sodno pridržanje.

Kamniški policisti so v sredo prijeli 20-letnega domačina, ki je"osumljen storitve več kaznivih dejanj, med drugim da je v zadnjih treh mesecih na območju Kamnika povzročil več požarov na osebnih vozilih in drugih predmetih". Skupno je osumljen storitve dveh kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, dveh kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in kaznivega dejanja tatvine, poroča Policijska uprava Ljubljana."S požari na osebnih vozilih in predmetih je bila povzročena materialna škoda, posledično pa tudi ogrožanje splošne varnosti ljudi. Škoda znaša okoli 122.000 evrov," je povedala predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golec. PREBERI ŠE V središču Kamnika že drugič v tem tednu zagorel avtomobil Osumljenec je sicer stari znanec policije. Po besedah Golčeve je bil v preteklosti že obravnavan"za premoženjska kazniva dejanja", kamniški policisti pa zoper njega "vodijo še več predkazenskih postopkov zaradi groženj, preprečitve uradnega dejanja, zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, nasilništva in povzročitve lahkih telesnih poškodb". Dvajsetletnika so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil sodno pridržanje.