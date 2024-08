Prijeli 34-letnika, ki naj bi v Ljubljani spolno napadel mladoletnico

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so v soboto dopoldne prijeli prijavo suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Slednje je bilo po do sedaj zbranih obvestili storjeno istega dne v enem izmed zasebnih prostorov na območju Bežigrada v Ljubljani.

"Po prijavi oškodovane mladoletne osebe so policisti s takojšnjim intenzivnim zbiranjem obvestil in kriminalistično preiskavo ugotovili identiteto osumljenca," so sporočili s PU Ljubljana. Gre za 34-letnega državljana Burundija, ki ima na območju Slovenije urejeno stalno bivanje.

Osumljencu so odvzeli prostost, v ponedeljek pa so ga zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja s poglavja zoper spolno nedotakljivost privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

'Žrtev je treba zaščititi tudi pred ponovno viktimizacijo'

Zaradi zaščite žrtve in zaradi interesa preiskave ostalih informacij ne morejo posredovati, so pa še sporočili, da v Policiji ostro obsojajo "vsakršna nasilna dejanja, ki so nedopustna in zavržna". Zagotovili so tudi, da kazniva ravnanja zoper spolno nedotakljivost v Policiji preiskujejo z vso resnostjo in odgovorno s ciljem, da se storilci teh dejanj izsledijo in ustrezno procesirajo ter da se zaščitijo žrtve teh dejanj. Velika večina teh dejanj je tudi sicer uspešno preiskana, so dodali.