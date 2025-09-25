Svetli način
Črna kronika

Prijeli 37-letnika: na njegovem domu našli papir, prepojen z drogo

Maribor, 25. 09. 2025 07.27 | Posodobljeno pred 52 minutami

Avtor
M.S.
Mariborski policisti so zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa z drogami odvzeli prostost 37-letnemu Mariborčanu. Med hišno preiskavo so mu med drugim zasegli list papirja, ki je bil prepojen z drogo.

List papirja je bil prepojen s sintetičnim kanabinoidom, pripravljenim za nadaljnjo prodajo in uporabo. 37-letnik bi na ta način pridobil vsaj 300 odmerkov droge, s tem pa zaslužil najmanj 3000 evrov. 

Med hišno preiskavo so policisti zasegli tudi manjše količine drugih snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo oz. sestavine za njeno pripravo. Našli so tudi denar, ki naj bi ga moški pridobil s preprodajo droge.

List, prepojen z drogo
List, prepojen z drogo FOTO: PU Maribor

Osumljencu so odvzeli prostost, danes bo priveden pred preiskovalnega sodnika. V primeru, da bo obsojen, mu grozi od enega do 10 let zapora. 

Oliguma
25. 09. 2025 08.17
+2
Lovite reveže..z listom papirja,ki mu grozi 10 let zapora..tisti, ko so pa dejansko pokradli Slovenijo se pa režijo po raznih Lj. Kavarnah..
ODGOVORI
2 0
MatPaat
25. 09. 2025 08.00
+0
Saj prav, da se take dobi in zapre ampak 10 let? . Po drugi strani pa nekdo nekoga ubije in se predstavlja za neprištevnega in dobi manjšo kazen.
ODGOVORI
1 1
