Prijeli 37-letnika: na njegovem domu našli papir, prepojen z drogo

List papirja je bil prepojen s sintetičnim kanabinoidom, pripravljenim za nadaljnjo prodajo in uporabo. 37-letnik bi na ta način pridobil vsaj 300 odmerkov droge, s tem pa zaslužil najmanj 3000 evrov.

Med hišno preiskavo so policisti zasegli tudi manjše količine drugih snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo oz. sestavine za njeno pripravo. Našli so tudi denar, ki naj bi ga moški pridobil s preprodajo droge.