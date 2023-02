Prijeli 38-letnika, ki je v Celju nastavil sumljiv predmet

Celjski policisti so sporočili, da so bili v petek v zgodnjih jutranjih urah obveščeni, da je takrat še neznani storilec pred enega od vhodov v stavbo celjskih zaporov nastavil sumljiv predmet. Policistom in gasilcem je uspelo takoj zavarovati območje okoli celjske tržnice in zaporov. Bombni tehniki so ugotovili, da ni šlo za eksplozivno sredstvo.