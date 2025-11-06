Prijeli 45-letnika, osumljenega več vlomov: kradel denar, zlatnino in sakralne predmete

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, je 45-letni osumljenec v septembru in oktobru vlomil v dve stanovanjski hiši na območju Maribora in iz njih odtujil denar ter zlatnino. Novembra pa je vlomil še v prostore v Mariboru, od koder si je prilastil sakralne predmete.

Osumljenec je s svojimi denarji lastnikom povzročil materialno škodo v skupni vrednosti približno 23.000 evrov.

Pri osumljencu so opravili hišno preiskavo, med katero so zasegli več predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem predkazenskem postopku.

"Po zaključenem predkazenskem postopku bo moški s kazensko ovadbo priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru," so še sporočili iz PU Maribor.