Črna kronika

Prijeli 45-letnika, osumljenega več vlomov: kradel denar, zlatnino in sakralne predmete

06. 11. 2025 15.22

Avtor
K.H.
Mariborski policisti so v sredo odvzeli prostost 45-letnemu moškemu z območja Maribora, ki ga utemeljeno sumijo storitve treh kaznivih dejanj velike tatvine. Moški je iz hiš in prostorov ukradel denar in vredne predmete, lastnikom pa s tem povzročil za okoli 23.000 evrov materialne škode.

Zlatnina in evri (slika je simbolična)
Zlatnina in evri (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, je 45-letni osumljenec v septembru in oktobru vlomil v dve stanovanjski hiši na območju Maribora in iz njih odtujil denar ter zlatnino. Novembra pa je vlomil še v prostore v Mariboru, od koder si je prilastil sakralne predmete. 

Osumljenec je s svojimi denarji lastnikom povzročil materialno škodo v skupni vrednosti približno 23.000 evrov.

Pri osumljencu so opravili hišno preiskavo, med katero so zasegli več predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem predkazenskem postopku.

"Po zaključenem predkazenskem postopku bo moški s kazensko ovadbo priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru," so še sporočili iz PU Maribor.

pu maribor vlom denar zlatnina sakralni predmeti
