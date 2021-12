Prijeli dva mladoletnika osumljena več kot tridesetih vlomov

Policisti so prejšnji teden po vlomu v poslovno gostinski objekt, v neposredni bližini Jame Pekel v Šempetru v Savinjski dolini, prijeli dva mladoletnika z območja Policijske uprave (PU) Celje. Oba so tudi pridržali, so sporočili predstavniki PU Celje.

Po preiskavi so ugotovili, da sta mladoletnika vlomila v najmanj 30 objektov iz katerih sta ukradla različne stvari: od orodja, ribiške opreme, glasbene in računalniške opreme, več različnih alkoholnih pijač, gotovino in druge stvari, so pojasnili na PU Celje. "Pri obeh osumljenih smo opravili hišni preiskavi in našli več predmetov, ki so izvirali iz kaznivih dejanj. Oba bomo kazensko ovadili," so dodali.