Prijeli goljufa, ki naj bi sedem podjetij oškodoval za slabih 250.000 evrov

Kot so danes sporočili z mariborske policijske uprave, so kriminalisti prejšnji teden zaključili preiskavo suma več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Po končanem predkazenskem postopku so na tamkajšnjem tožilstvu prvoosumljenega, ki je bil za istovrstna kazniva dejanja enkrat že pravnomočno obsojen, kazensko ovadili za sedem kaznivih dejanj poslovne goljufije ter pet kaznivih dejanj ponarejanja listin, zoper drugega človeka z območja Maribora pa za pomoč pri enem kaznivem dejanju poslovne goljufije.

Glavnemu osumljencu so odvzeli prostost in ga privedli k pristojnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor. Sumijo ga, da je kot odgovorna oseba omenjenih gospodarskih družb med letoma 2021 in 2023 sklepal pogodbe o dobavi gradbenega materiala z različnimi podjetji z območja Avstrije, Slovaške in Slovenije ter jim s ponarejenimi dokumenti lažno prikazoval plačilo materiala. Zaradi neplačila blaga je sedem podjetij oškodovanih za nekaj manj kot 250.000 evrov. V enem primeru naj bi mu pomagala druga osumljena oseba, ki je ponaredila dokumente, s katerimi sta preslepila enega oškodovanca.

Osumljenemu zaradi poslovne goljufije, s katero si storilec pridobi veliko premoženjsko korist, grozi od enega do deset let zapora, za ponarejanje listin pa do dve leti zapora.