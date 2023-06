Prijeli moškega, ki je s pištolo oropal starejšo žensko

Policijska uprava Murska Sobota je sporočila, da so prijeli državljana Hrvaške, ki je izvršil kaznivo dejanje nad starejšo osebo. Policisti so mu ob tem zasegli pištolo, s katero je izvršil rop, in mu odvzeli prostost. Po končani preiskavi bo predan v nadaljnji postopek na sodišče, so sporočili.

V ponedeljek so s policijske uprave sporočili, da so bili ob 14.15 obveščeni, da naj bi v eni izmed hiš v Radmožancih v občini Lendava prišlo do oboroženega ropa. Moški in ženska naj bi oropala starejšo gospo, moški naj bi imel predmet, podoben pištoli, so poročali včeraj.

Policisti so osumljenca iskali tudi s postavitvijo cestnih blokad, ugotavljanjem identitete in zbiranjem obvestil, prav tako pa so opravljali tudi ogled kraja kaznivega dejanja.