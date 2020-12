Prijeli nepridiprava, ki je vlomil v trgovini in ukradel večjo količino cigaret

"Z zbiranjem obvestil in dokazov so policisti PP Maribor II 3. decembra osumljenca izsledili in mu odvzeli prostost. Pridobili so sodno odredbo in pri osumljencu opravili hišno preiskavo. Med njo so našli več vrst in znamk cigaret in mu jih zasegli, večino cigaret pa je osumljencu že uspelo prodati na ulici. Prav tako so pri hišni preiskavi zasegli kladivo, s katerim je razbil steklo."

Zoper osumljenca bodo za obe storjeni kaznivi dejanji podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.