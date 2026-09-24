Prijeli osumljenca, ki je z ostrim predmetom ranil mladoletnika na skiroju

Kot so nas 13. septembra obvestili s PU Ljubljana, je na območju Zadobrovega zamaskirani storilec zagrozil mladoletniku in zahteval, da mu izroči električni skiro. Ker se je mladoletnik temu uprl, mu je zagrozil z ostrim predmetom in ga pri tem lažje poškodoval, nato pa peš zbežal s kraja, so zapisali.