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Črna kronika

Prijeli osumljenca, ki je z ostrim predmetom ranil mladoletnika na skiroju

Ljubljana, 24. 09. 2026 11.53 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
Ne.M.
Mladostnik na skiroju

Policisti PU Ljubljana so po intenzivnem zbiranju obvestil prijeli 18-letnega osumljenca, ki je zamaskiran na območju Zadobrovega 13. septembra grozil mladoletniku na skiroju in ga pri tem z ostrim predmetom lažje poškodoval.

Kot so nas 13. septembra obvestili s PU Ljubljana, je na območju Zadobrovega zamaskirani storilec zagrozil mladoletniku in zahteval, da mu izroči električni skiro. Ker se je mladoletnik temu uprl, mu je zagrozil z ostrim predmetom in ga pri tem lažje poškodoval, nato pa peš zbežal s kraja, so zapisali.

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Policisti so po intenzivnem zbiranju obvestil v tem tednu prijeli 18-letnega osumljenca, ki je bil po opravljenih preiskovalnih dejanjih zaradi utemeljenega suma roparske tatvine in povzročitve lahkih telesnih poškodb včeraj priveden pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor.

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KOMENTARJI9

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Bme
24. 09. 2026 13.20
In po vseh informacijah okoli tega primera vi še vedno pišete, da je šlo za lažjo poškodbo, bravo "novinar" Ne.M. > res si nem.
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0 0
IKOSS
24. 09. 2026 13.16
Ne glede na dosojeno kazen, žrtev ne bi imela bič manjše posledice! Ta vidik se prepogosto zanemarja, saj se družba pretežno osredotoča zgolj na višino kazni za storilca. Veliko pomembneje bi bilo, da se več pozornosti nameni ukrepom, ki opredeljujejo, da bi se nekdo znašel v vlogi nemočne žrtve!
Odgovori
0 0
eurosapiens
24. 09. 2026 13.06
na spletu so fotografije porezanega poškodovanega otroka in to naj bi storil ilegalec
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+0
1 1
YouRangMyLord
24. 09. 2026 13.04
Grozljivo - ukrast mu je hotel skiro. Bravo mali, da si preživel to travmatično izkušnjo. Storilec pa - to je poizkus naklepnega uboja/umora: torej po 115. členu KZ-1 ( enačeno za poizkus uboja/umora) do 15 let in še dodatno 3 leta po 34. členu KZ-1. Pa ne zapor Dobrunje hotel, Dob......
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+1
2 1
FETS LUCK
24. 09. 2026 12.47
Po izkušnjah našega sodstva bo jutri na prostosti ali pa bo primer zastaral.
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+0
1 1
MalaMis
24. 09. 2026 12.32
Na spletu je možno zaslediti podatek, da je bil oškodovanec porezan cca 10-13cm po vratu, zatilju, tako globoko, da je bilo potrebno tudi šivanje. Kaj bi bilo, če bi oster predmet potegnil bolj ob strani, ali naprej? Ne vem, če je to ravno "lažja poškodba" otroka.
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+8
9 1
Lion90
24. 09. 2026 12.30
Vrnit enako
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+3
4 1
Firedancer
24. 09. 2026 12.26
Take "akcije" bi se morale tretirati kot poskus umora. "...utemeljenega suma roparske tatvine in povzročitve lahkih telesnih poškodb..." Lahke telesne poškodbe so dejstvo, ne pa sum.
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+7
8 1
HitriKrtek
24. 09. 2026 12.24
Iskreno, vseeno mi je če si 18 star in nespameten, 3 let zapora, brez izjeme... boš imel čas razmišljati!
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+7
8 1
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