Prijeli osumljenca, ki je z ostrim predmetom ranil mladoletnika na skiroju

Kot so nas 13. septembra obvestili s PU Ljubljana, je na območju Zadobrovega zamaskirani storilec zagrozil mladoletniku in zahteval, da mu izroči električni skiro. Ker se je mladoletnik temu uprl, mu je zagrozil z ostrim predmetom in ga pri tem lažje poškodoval, nato pa peš zbežal s kraja, so zapisali.
Policisti so po intenzivnem zbiranju obvestil v tem tednu prijeli 18-letnega osumljenca, ki je bil po opravljenih preiskovalnih dejanjih zaradi utemeljenega suma roparske tatvine in povzročitve lahkih telesnih poškodb včeraj priveden pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor.
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