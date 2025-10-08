Makedonca naj bi do smrti pretepel 20-letni Slovenec

Za 20-letnika so po zaslišanju odredili pripor. (fotografija je simbolična))

V četrtek zgodaj zjutraj so v središču Ljubljane našli truplo moškega, ki je umrl nasilne smrti.

S Policijske uprave Ljubljana so nam potrdili, da je bil med preiskavo identificiran osumljenec kaznivega dejanja zoper življenje in telo. "Gre za 20-letnega državljana Slovenije, zoper katerega je bilo odrejeno pridržanje," so sporočili policisti.

20-letnika so v torek privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

"Zaradi interesa preiskave, ki še vedno poteka, vam več ne moremo povedati," sporočajo policisti.