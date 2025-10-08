Svetli način
Makedonca naj bi do smrti pretepel 20-letni Slovenec

Ljubljana, 08. 10. 2025 10.57 | Posodobljeno pred 11 minutami

V središču Ljubljane so prejšnji teden našli truplo 38-letnega državljana Severne Makedonije. S Policijske uprave Ljubljana so nam sporočili, da je moški umrl nasilne smrti. Osumljenec kaznivega dejanja je 20-letni Slovenec, ki je v pridržanju.

Za 20-letnika so po zaslišanju odredili pripor. (fotografija je simbolična))
Za 20-letnika so po zaslišanju odredili pripor. (fotografija je simbolična)) FOTO: Miro Majcen

V četrtek zgodaj zjutraj so v središču Ljubljane našli truplo moškega, ki je umrl nasilne smrti. 

S Policijske uprave Ljubljana so nam potrdili, da je bil med preiskavo identificiran osumljenec kaznivega dejanja zoper življenje in telo. "Gre za 20-letnega državljana Slovenije, zoper katerega je bilo odrejeno pridržanje," so sporočili policisti. 

20-letnika so v torek privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. 

"Zaradi interesa preiskave, ki še vedno poteka, vam več ne moremo povedati," sporočajo policisti. 

Osumljenec trenira boks?

Po poročanju spletnega Dnevnika naj bi bil 20-letni osumljenec ljubljanski športnik, ki je v preteklosti treniral nogomet, v zadnjem času pa boks. Policiji naj bi se javil sam oziroma skupaj z očetom in povedal, da je v središču prestolnice nekoga nokavtiral. 

38-letniku naj bi zadal več kot deset močnih udarcev v glavo, v zgodnjih jutranjih urah pa naj bi ga našel taksist. 

