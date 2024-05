Prijeli pobeglega povzročitelja nesreče z 2,3 promila alkohola

Policisti so bili obveščeni o nesreči nekaj po 22. uri. Opravili so ogled in ugotovili, da je do nesreče prišlo, ko je povzročitelj na Šmarješki cesti zaradi nepravilnega vključevanja v promet odvzel prednost drugemu vozniku. Policisti so ugotovili še, da je 27-letnik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,12 miligrama alkohola (2,3 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o opravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini 1.950 evrov, vozniku se izreče tudi 21 kazenskih točk, so sporočili s PU Novo mesto.