Prijeli pobeglega voznika, ki je povzročil štiri nesreče

Novomeške policiste so v četrtek popoldan, okoli 17.30, obvestili o prometni nesreči s pobeglim voznikom. Voznik terenskega vozila naj bi na Novem trgu v Novem mestu trčil v parkiran avtomobil in pobegnil. Policisti so takoj odšli v akcijo in na Šegovi ulici izsledili avtomobil in voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. 54-letnik je preizkus alkoholiziranosti odklonil, zato so ga prijeli in pridržali.

Policisti so ugotovili, da je moški na Novem trgu trčil v dve parkirani vozili in odpeljal s kraja. Vožnjo je nato nadaljeval proti Westrovi ulici, kjer je zaradi premajhne bočne razdalje trčil v avtomobil voznice, ki je ustavila pred križiščem. Tudi v tem primeru ni ustavil ampak je z vožnjo nadaljeval do parkirnega prostora na Šegovi ulici, kjer je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil še v en parkiran avtomobil.

"Policisti bodo o vseh ugotovitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, ki bo odločilo o odgovornosti voznika," so sporočili s PU Novo mesto.