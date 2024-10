Prijeli požigalca: med njegovimi tarčami tudi portoroški hotel

V nedeljo nekaj minut pred poldnevom so Policijsko postajo Piran obvestili, da gori v hotelu v Portorožu. Izkazalo se je, da je bilo v kletnih prostorih podtaknjenih več požarov, vsi so bili pravočasno pogašeni.

Istega dne ob 22. uri so dobili novo obvestilo: na Garibaldijevi v Luciji gori avto v garaži. Sledilo je še več prijav o podtaknjenih manjših požarih v Luciji, ki so bili pogašeni, preden bi nastale hujše posledice.

Policisti in kriminalisti so pričeli preiskavo in že v ponedeljek dopoldne prijeli 48-letnega domačina. Zaradi poskusa požiga hotela ga sumijo povzročitve splošne nevarnosti, poleg tega je osumljen tudi vloma v stanovanjsko hišo avgusta letos in drzne tatvine.

V času policijskega pridržanja so pri njem opravili tudi hišno preiskavo. Našli in zasegli so ukradene predmete ter manjšo količino prepovedane droge.

Osumljenec je bil po končani preiskavi izpuščen na prostost, kazensko ovadbo bo prejel po redni pošti, medtem ko preiskava še poteka, je o dogajanju sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.