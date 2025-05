Prijeli Romuna, ki sta vlamljala in kradla na območju 03

Občanka je podala opis avtomobila, na podlagi katerega so policisti vozilo izsledili v bližini Podčetrtka in ga poskušali zaustaviti s predpisanimi znaki za ustavljanje vozil v cestnem prometu. Voznik avtomobila teh ni upošteval in nadaljeval z begom. Patrulji je uspelo zaustaviti vozilo, potniki pa so začeli bežati. Dva so uspeli zadržati, dva pa sta pobegnila v smeri Hrvaške.

Storilcema, romunskima državljanoma, starima 24 in 31 let, so odvzeli prostost. "Z ogledom kraja dejanja in preiskavo vozila storilcev smo ugotovili, da so storilci dan pred prijetjem vlomili tudi v stanovanjsko hišo na območju Velenja, kjer so ukradli zlatnino, prav tako so iz stanovanjske hiše na območju Slovenskih Konjic ukradli gotovino."

Z izmenjavo podatkov s tujimi varnostnimi organi so ugotovili, da so storilci del širše kriminalne združbe, ki tovrstna kazniva dejanja izvršuje po številnih evropskih državah. Vsi so bili v tujini že obsojeni na zaporne kazni, so še dodali.

Oba Romuna so po opravljenih preiskovalnih dejanjih s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici, ki jima je odredila pripor.