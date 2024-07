Prijeli roparja z iglo

Danes pa so s Policijske uprave Ljubljana sporočili, da so istega dne obravnavali še en podoben dogodek, kjer je ravno tako na območju centra mesta isti osumljenec vstopil v trgovino in prodajalcu grozil z iglo v roki, vendar ni ničesar odtujil in je pobegnil s kraja.

Policija je osumljenca že isledila. "S kriminalistično preiskavo in izbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je kaznivih dejanj ropa in poskusa ropa utemeljeno osumljen 37-letni moški doma iz Domžal," je v sporočilu za javnost zapisal predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic. Policisti so mu včeraj odvzeli prostost, danes pa ga bodo privedli k sodniku za prekrške, je dodal.

Gre za starega znanca Policije, ki je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja s poglavja zoper premoženje.

Mladoletnika sprehajalcu ukradla denarnico

Sedmega junija pa so policisti obravnavali rop v Kočevju. Okoli 20. ure sta dva mlajša moška na sprehajalni poti ogovorila starejšega oškodovanca. Med pogovorom sta ga skušala zamotiti in mu iz zadnjega žepa hlač ukrasti denarnico. Oškodovanec je to zaznal in se uprl. Med ruvanjem sta mu iz rok iztrgala denarnico in peš pobegnila, z ukradenim denarjem pa sta v nadaljevanju opravila razne nakupe.

V dogodku je bil oškodovanec lažje telesno poškodovan. Policisti so z intenzivnim zbiranjem obvestil in pregledom posnetkov nadzornih kamer ugotovili identiteto obeh osumljenih mladoletnih oseb, ki sta bila v preteklosti že obravnavana za kazniva dejanja zoper premoženje. Zoper osumljena je bila podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma ropa, so še sporočili s PU Ljubljana.