Policist v avtomobilu zavohal konopljo, Slovenki in Hrvata prijeli

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Koper so na kontrolni točki bivšega mejnega prehoda Dragonja v torek ob 1. uri zaustavili osebni avtomobil koprskih registrskih tablic. V avtomobilu sta bili dve mlajši državljanki Slovenije in mlajši državljan Hrvaške z urejenim prebivanjem na območju Kopra.

"Med opravljanjem mejne kontrole je policist zaznal močan specifičen vonj po prepovedani drogi konoplji, zaradi česar je opravil vizualni pregled vozila. Pri tem je za zadnjim sedežem sovoznika opazil večjo nakupovalno vrečo, v kateri so se nahajale tri prozorne PVC vreče s posušenimi rastlinskimi delci zeleno-rjave barve, ki so po obliki in specifičnem vonju podobni prepovedani drogi konoplji," so sporočili s Policijske uprave Koper.