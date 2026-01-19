Policist v avtomobilu zavohal konopljo, Slovenki in Hrvata prijeli

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Koper so na kontrolni točki bivšega mejnega prehoda Dragonja v torek ob 1. uri zaustavili osebni avtomobil koprskih registrskih tablic. V avtomobilu sta bili dve mlajši državljanki Slovenije in mlajši državljan Hrvaške z urejenim prebivanjem na območju Kopra.
"Med opravljanjem mejne kontrole je policist zaznal močan specifičen vonj po prepovedani drogi konoplji, zaradi česar je opravil vizualni pregled vozila. Pri tem je za zadnjim sedežem sovoznika opazil večjo nakupovalno vrečo, v kateri so se nahajale tri prozorne PVC vreče s posušenimi rastlinskimi delci zeleno-rjave barve, ki so po obliki in specifičnem vonju podobni prepovedani drogi konoplji," so sporočili s Policijske uprave Koper.
Trojici odvzeli prostost
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so o dejanju obvestili kriminaliste Sektorja kriminalistične policije PU Koper, ki so vsem trem osumljenim odvzeli prostost.
Zaseženo sporno snov so poslali na analizo v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so s kemijsko analizo potrdili, da je trojica v avtomobilu prevažala več kot 1,2 kilograma konoplje. "V zvezi z zasegom prepovedane droge konoplje bodo kriminalisti nadaljevali z aktivnostmi s ciljem odkritja prodajalca in končnega prejemnika droge."
O ugotovitvah bodo obvestili Okrožno državno tožilstvo v Kopru, ki tudi vodi predkazenski postopek. "Za kaznivo dejanje Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po 1. odstavku, 186. člena Kazenskega zakonika, je zagrožena kazen zapora od 1 do 10 let," so še sporočili koprski policisti.
