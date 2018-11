Vlomili v dve hiši in odnesli več kosov nakita

Ljubljanski policisti so v ponedeljek odvzeli prostost štirim osumljencem iz okolice Kočevja zaradi utemeljenih sumov, da so minuli četrtek v večernih urah izvedli dve kaznivi dejanji tatvine.

Na podlagi zbranih informacij, opravljenih ogledov krajev kaznivih dejanj, hišnih preiskav in zaseženih predmetov so policisti ugotovili, da so na na območju ljubljanskega Sostra vlomili v dve stanovanjski hiši, iz katerih so odtujili več kosov nakita in denar.

Osumljenci so bili s kazensko ovadbo privedeni pred preiskovalnega sodnika,

ki jim je odredil pripor. Vsi štirje so bili v preteklosti že obravnavani za tovrstna

kazniva dejanja.