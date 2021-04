Prijeli štiri osumljence za umor 77-letnika z območja Grosuplja

Preiskovalna sodnica ljubljanskega okrožnega kazenskega sodišča je za četverico, osumljeno umora moškega, ki je živel v gozdu v Grosuplju, že odredila pripor, so danes poročale Slovenske novice.

Spomnimo

Policisti so bili 19. marca nekaj po 12. uri obveščeni o najdbi hudo poškodovanega 77-letnika. Policisti in reševalci so poskušali poškodovancu nuditi potrebno pomoč na kraju, vendar je moški zaradi hudih poškodb umrl. Neuradno naj bi moškega našli v gozdu, zvezanega, s hudimi poškodbami glave.