Prijeli štiri Romune, ki so ukradli 'vse, kar je bilo možno'

Policisti so pozneje na avtocesti v smeri Madžarske opazili obe vozili. Najprej so ustavili črn volkswagen in pridržali dva romunska državljana. Bel kombi je medtem z veliko hitrostjo nadaljeval z vožnjo, na opozorila in znake policistov pa se ni odzival, zato so v nadaljevanju uporabili sredstva za prisilno ustavljanje vozil. Voznik in sopotnik sta nato pobegnila iz vozila, a so ju kmalu prijeli. Policisti so ugotovili, da sta storilca pred tem med begom vlomila še v gradbeni kontejner, kjer sta iskala oblačila, da bi se preoblekla.

V sredo, 4. decembra malo pred polnočjo, so bili celjski policisti obveščeni, da se je v eni od trgovin na območju Celja sprožil alarm. Ko so prispeli na kraj, so ugotovili, da so neznanci vlomili v objekt, s kraja pa je odpeljalo črno vozilo znamke volkswagen z romunskimi registrskimi tablicami. V času vloma so na kraju opazili tudi belo kombinirano vozilo.

Policisti so s preiskavo ugotovili, da so omenjeni štirje Romuni najprej vlomili v prostore žalskega podjetja, kjer so iz rezervoarja tovornega vozila ukradli večjo količino dizelskega goriva, nato pa so vlomili še v stavbo podjetja, kjer so ukradli blagajno z gotovino in prenosni računalnik. Vlomili so tudi v avtomat s pijačami, ukradli napitke in gotovino, nato pa so ukradli še tovorno vozilo, s katerim so pozneje izvršili kaznivo dejanje v Celju.

Podjetje v Žalcu so oškodovali za 33.000 evrov, na avtomatu pa so povzročili za nekaj manj kot 3000 evrov škode. Še isti dan so nato v Celju vlomili še v prostore podjetja in od tam odnesli več kosov različnega električnega orodja, vrednega dobrih 16.000 evrov. Na kraju so storilci opazili še parkiran avtodom in ukradli vsa štiri platišča s pnevmatikami. Lastniku so povzročili za okoli 3500 evrov škode.

Policija je osumljencem zasegla ukradeno robo in vozilo, vse štiri pa so s kazensko ovadbo pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki je za četverico odredil pripor.

Romuni so novembra podobna kazniva dejanja izvršili tudi na Češkem, kjer so ukradli vozilo, vlomili v trgovino z električnim orodjem, nato pa preko Madžarske pobegnili v Romunijo.

"Vlomilci so ciljali na poslovne prostore, izkoristili so vse ostale okoliščine, vse, kar je bilo možno, so ukradli," je na izjavi za medije povedal Debelak.

V preteklem tednu smo sicer poročali tudi o vlomu v eno od trgovin v nakupovalnem središču v Velenju. Storilca sta najprej vlomila v prostore cvetličarne, nato pa še v sosednjo trgovino s telekomunikacijskimi napravami, iz katere sta ukradla več mobilnih telefonov. Policija je v povezavi z vlomom prijela romunskega državljana, njegov sostorilec pa je zbežal.