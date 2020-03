Prijeli storilca, ki sta na škofjeloškem območju uporabljala novo taktiko vlomov

Poročali smo o novi taktiki vlomilcev pri vlomih v stanovanjskih blokih, ki so vrata in podboj vrat povezali z zelo tanko nitko in na tak način ugotovili, ali je lastnik stanovanja doma. Policisti so sporočili, da so priprli dva tujca, ki sta osumljena teh vlomov na območju Škofje Loke.

Nekaj dni nazaj smo poročali, da so gorenjski policisti obravnavali štiri vlome v objekte. V dveh primerih, ki sta se zgodila na območju Škofje Loke, so ugotovili, da vlomilci uporabljajo novo taktiko. Vrata in podboj vrat namreč povežejo z zelo tanko in povsem neopazno nitko, ki se hitro pretrga, če lastnik stanovanja odpre vrata. Pretrgana nitka storilcem pove, da so lastniki doma, če pa vrat nihče ne odpre, nitka ostane cela. Tanka nitka, ki so jo vlomilci uporabili za informacijo o tem, ali so lastniki doma. FOTO: PU Kranj Kriminalisti so včeraj s kazensko ovadbo k preiskovalni sodnici privedli dva tujca, ki sta osumljena teh vlomov z novo taktiko. Za oba so odredili pripor, jutri pa bodo več informacij o primeru sporočili na tiskovni konferenci, ki bo ob 11. uri.