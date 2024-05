Prijeli vlomilca, ki sta oropala trgovino z oblačili v Ljubljani

Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili ponoči obveščeni o vlomu. Dva zamaskirana storilca sta nasilno vstopila v eno od trgovin z oblačili na Celovški cesti v Ljubljani.

Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki so osumljenca izsledili, ko sta bila že zunaj trgovine. "Oba sta zbežala, a so ju policisti kmalu izsledili in prijeli. Eden izmed storilcev se je prijetju uprl in so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva," so sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti so z zbranimi obvestili in ogledom okolice našli tudi odtujena oblačila, ki sta jih storilca skrila v bližini. Prav tako so našli tudi zaseženo vlomilsko orodje in druge predmete. Odtujeno lastnino so vrnili oškodovancu.

45- in 40-letniku so policisti odvzeli prostost in ju bodo zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku. Oba sta bila v preteklosti že obravnavana zaradi istovrstnih kaznivih dejanj.