Prijeli voznika BMW-ja, ki je povzročil hudo nesrečo na cestninski postaji

Spomnimo, 35-letni Hrvat je z osebnim vozilom znamke BMW z neprilagojene hitrostjo silovito trčil v dve vozili, ki sta pri cestninski hišici sv. Helene plačevali cestnino. Najhuje jo je odnesel avto v sredini – škoda madžarskih registrskih tablic, ki jo je po trčenju odbilo na levo v betonski zid, nato pa še v cestninsko hišico in vozilo pred njo.

Včeraj so hrvaški mediji poročali, da je krivec za prometno nesrečo še vedno na prostosti, saj po zakonskih odredbah – tako dnevnik.hr – ni razlogov za pridržanje, če oseba ne kaže znakov, a bi kaznivo dejanje lahko ponovila, povzročila novo kaznivo dejanje, pobegnila ali vplivala na očividce.

Pozno zvečer je potem policija sporočila, da je "v okviru kazenske preiskave po pridobitvi novih ugotovitev prijela hrvaškega državljana, rojenega leta 1984, in sicer na območju Medžimurja". Dodali so še, da Državno odvetništvo Republike Hrvaške (DORH) in PU Medžimurje nadaljujejo s kriminalistično preiskavo.

Med novimi ugotovitvami naj bi bili podatki, da se je voznik dva dni pred nesrečo vrnil z odvajanja od drog ali dejstvo, da je policija ugotovila, da je voznik v času nesreče uporabljal mobilni telefon, poroča index.hr. Čeprav je po nesreči test alkoholiziranosti pokazal 0,0 promila, je policija naročila še analizo urina in krvi, da bi z gotovostjo ugotovila, ali je bil 35-letnik pod vplivom prepovedanih substanc. Hrvaški mediji poročajo, da ni izključeno, da je policija delne rezultate teh analiz že dobila.

Vrnil z zdravljenja odvisnosti od drog?

O tem, da se je voznik v torek vrnil z zdravljenja na Rabu, je poročal RTL. Tam naj bi bil zaradi odvisnosti od droge GHB, močne psihoaktivne snovi, ki lahko v manjših dozah na človeka deluje stimulativno in evforično, v večjih dozah pa deluje na centralni živčni sistem depresivno in lahko povzroči začasno globoko spanje (komo). Prav zaradi teh učinkov je po podatkih Drogarta GHB poznan tudi kot droga za posilstvo. Ta droga brez barve in vonja, ki je najpogosteje v tekočem stanju, ima prav tako velik potencial za nastanek zasvojenosti.