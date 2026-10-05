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Črna kronika

Prijeli voznika, ki je trčil v 73-letnega pešca in ga hudo poškodoval

Breg pri Mežici / Celje, 05. 10. 2026 15.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Kolesarska nesreča (slika je simbolična)

Policisti so izsledili in prijeli voznika, ki je prejšnji teden na območju Brega pri Mežici povzročil hudo prometno nesrečo in nato peš pobegnil s kraja, prav tako njegov sopotnik v avtomobilu. 73-letni kolesar je bil v trčenju hudo poškodovan in so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Policisti so minulo sredo, 30. septembra, na območju Brega pri Mežici obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil izredno hudo poškodovan 73-letni kolesar, v katerega je trčil voznik osebnega vozila. Voznik in sopotnik sta po trčenju peš pobegnila s kraja prometne nesreče.

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Tako voznika, kot tudi sopotnika, so policisti izsledili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Voznika osebnega vozila bodo danes s kazensko ovadbo zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj (odvzem motornega vozila po 210. členu KZ-1, nevarne vožnje v cestnem prometu po 324. členu KZ-1 in kaznivega dejanja zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči po 328. členu KZ-1) privedli k preiskovalnemu sodniku.

Za navedena kazniva dejanja je zagroženih do 13 let zaporne kazni.

Kazensko pa bodo ovadili tudi sopotnika – zaradi suma storitve kaznivega dejanja opustitev pomoči po 130. členu KZ-1.

Kaj se je zgodilo?

Nesreča se je zgodila v sredo okoli 17.30. Voznik osebnega vozila je vozil iz smeri Mežice proti Žerjavu oziroma Črni na Koroškem. V ostrem in nepreglednem desnem ovinku je zapeljal na nasprotni vozni pas, s sprednjim levim delom vozila trčil v robnik in leseno ograjo kolesarske steze ter drsel ob njej. V tistem trenutku je po nasprotnem smernem vozišču iz smeri Žerjava proti Mežici pripeljal 73-letni kolesar, v katerega je voznik trčil, so pojasnili na PU Celje.

Kolesar se je v trčenju izredno hudo poškodoval, s helikopterjem so ga odpeljali v UKC Maribor. Povzročitelj in sopotnik pa sta peš pobegnila s kraja nesreče, ne da bi poškodovanemu nudila pomoč.

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