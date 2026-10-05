Prijeli voznika, ki je trčil v 73-letnega pešca in ga hudo poškodoval

Policisti so minulo sredo, 30. septembra, na območju Brega pri Mežici obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil izredno hudo poškodovan 73-letni kolesar, v katerega je trčil voznik osebnega vozila. Voznik in sopotnik sta po trčenju peš pobegnila s kraja prometne nesreče.

Trčil v kolesarja, nato s sopotnikom peš pobegnil: v teku iskalna akcija

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Tako voznika, kot tudi sopotnika, so policisti izsledili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Voznika osebnega vozila bodo danes s kazensko ovadbo zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj (odvzem motornega vozila po 210. členu KZ-1, nevarne vožnje v cestnem prometu po 324. členu KZ-1 in kaznivega dejanja zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči po 328. členu KZ-1) privedli k preiskovalnemu sodniku.

Za navedena kazniva dejanja je zagroženih do 13 let zaporne kazni.

Kazensko pa bodo ovadili tudi sopotnika – zaradi suma storitve kaznivega dejanja opustitev pomoči po 130. členu KZ-1.