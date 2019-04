Prijeti Ješovnik deloval kot kurir, ki je iz Amsterdama vozil denar za drogo

Na madžarsko srbski meji je v usklajeni akciji prekrižala načrte, zaprla pot in aretirala dolgo iskanega slovensko-črnogorskega državljana, Darjana Ješovnika.

Od leta 2011 so organi pregona iskali tega 32-letnega domnevnega člana kriminalne združbe, ki jo sumijo, da je iz Južne Amerike v Evropo pretihotapila najmanj 718 kilogramov kokaina, droga naj bi bila na črnem trgu vredna več kot 13 milijonov evrov. Preiskovalni sodnik Višjega sodišča v Subotici Ivan Bogosavljev je Darjanu Ješovniku odredil izročitveni pripor do 30 dni.

Druge člane združbe že prijeli

Za Darjanom Ješovnikom je zadnjih osem let razpisana mednarodna tiralica, prav tako tudi evropski priporni nalog, ker ga sumijo, da je član zločinske združbe, katere člani so drogo tihotapili čez ocean na Hrvaško, v Slovenijo, Španijo in na Nizozemsko. Druge člane so že prijeli in obsodili, med njimi v Srbiji na 15 let zapora narkokralja Darka Šariča, Ješovniku pa je pred leti uspelo pobegniti. Tiralico za njim so razpisali Hrvati, ki mednarodnemu policijskemu sodelovanju pripisujejo zasluge za večjo učinkovitost pri aretacijah.