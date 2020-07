Prijetje 15-letnika v Celju: napoved tožbe zaradi domnevnega nasilja policistov

So se celjski policisti res fizično znesli nad petnajstletnikom? Ta je v noči na 14. julij med begom z motorjem brez tablic in brez izpita najprej zagrešil več prekrškov, nato pa padel z motorja in se upiral prijetju, kar je posnela tudi varnostna kamera. Njegov oče je po ogledu posnetka prepričan, da so policisti krepko prekoračili pooblastila, zato napoveduje tožbo. Policija pa bo zaradi domnevnih groženj z maščevanjem ovadila mladoletnika, njegovega brata in očeta.