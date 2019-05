Priklopnik, ki se je odpel 52-letnemu vozniku, trčil v skupino tretješolcev

S PU Maribor so sporočili, da je včeraj ob 11.15 52-letni moški po lokalni cesti v naselju Velika Nedelja vozil osebni avtomobil, na katerega je bil pripet lahki priklopnik. Moški je pripeljal iz smeri Drakšla proti Mihovcem. Ko je pripeljal v bližino OŠ Velika Nedelja, kjer vozišče poteka po klancu navzdol, se mu je zaradi nepopolnih delov povezave med vlečnim in priklopnim vozilom odpelo priklopno vozilo. To je nenadzorovano zapeljalo v desno na pločnik, po katerem so takrat prihajali učenci tretjega razreda osnovne šole. Priklopno vozilo je trčilo v dva otroka.

Otroka so z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Ptuj. En od njiju je utrpel hude, drugi lažje telesne poškodbe.

Policisti bodo voznika kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.