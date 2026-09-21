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Črna kronika

V delovni nesreči umrl 23-letnik

Turnišče, 21. 09. 2026 17.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Policijski trak

V Turnišču se je popoldne zgodila tragična delovna nesreča, v kateri je umrl 23-letnik, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 14.20. Po prvih informacijah je prikolica povozila 23-letnika. "Na kraj dogodka sta prišla dežurni okrožni državni tožilec in dežurna preiskovalna sodnica, ki sta opravila ogled. Preiskovalna sodnica je za pokojnega odredila sodno obdukcijo," so sporočili murskosoboški policisti.

Policija obvestila še zbira, zato bodo podrobnosti znane naknadno.

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Turnišče delovna nesreča policija Murska Sobota tragična nesreča

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