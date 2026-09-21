V delovni nesreči umrl 23-letnik

Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 14.20. Po prvih informacijah je prikolica povozila 23-letnika. "Na kraj dogodka sta prišla dežurni okrožni državni tožilec in dežurna preiskovalna sodnica, ki sta opravila ogled. Preiskovalna sodnica je za pokojnega odredila sodno obdukcijo," so sporočili murskosoboški policisti.
Policija obvestila še zbira, zato bodo podrobnosti znane naknadno.
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