Prikolica tovornjaka prepolovila avtobus: ena oseba umrla, 15 ranjenih

Malo pred osmo uro zjutraj sta na cesti med Ostružnico in Umko proti Beogradu trčila tovorno vozilo in avtobus. Trčenje je bilo tako silovito, da je prikolica tovornjaka prepolovila avtobus, poročajo srbski mediji. Ena oseba je umrla, med 10 in 15 je poškodovanih.