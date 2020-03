Primer Bajželj: je šlo za kaznivo dejanje ali nesrečen dogodek?

Spomnimo, da sta Bajžlja, ki je nekaj dni veljal za pogrešano osebo, mrtvega našla starša. Pokojnikova mati, Lidija Giuliatti , opisuje: "Mož je bil že tam. Ko sem ga zagledala in videla njegov obraz, sem vedela, da ni nič dobrega. Šla sem do avta. Ko sem Andreja videla, kako je ležal, s trakom na roki, na drugi strani pa igla, sem najprej pomislila na predoziranje." Lidija verjame, da so to najprej pomislili tudi policisti in so zato primer, po njenem mnenju, preiskovali malomarno. Na policiji očitke zavračajo, saj naj bi vsa kazniva dejanja preiskovali z vso skrbnostjo. "Policija je v konkretnem primeru pričela s preverjanjem okoliščin, ki bi lahko nakazovale na sum, da je oseba umrla nasilne smrti, vendar je bilo v preiskavi na podlagi materialnih in forenzičnih dokazov, zbranih obvestil, izsledkov ogleda kraja, pregleda trupla in sanitarne obdukcije ugotovljeno, da oseba ni umrla nasilne smrti (najverjetneje zaradi zastoja srca - vzrok je bolezensko stanje ali zaužitje droge)," je pojasnila Aleksandra Golec , predstavnica policistov.

Mama Andreja Bajžlja , 32-letnika, ki so ga mrtvega našli v avtu na območju Rakove Jelše avgusta lani, trdi, da so njenega sina umorili. Do teh zaključkov naj bi prišla na podlagi lastnega preiskovanja in prič. Policija na drugi strani zatrjuje, da pri smrti 32-letnika ni šlo za kaznivo dejanje.

Mati pritrjuje, da so ji policisti povedali, da bi, glede na rezultate, Andrej lahko umrl zaradi zastoja srca, a ker v obdukcijskem zapisniku, ki ga je sama pridobila, piše, da vzrok smrti ni znan, tega ne more sprejeti. In čeprav so pri Andreju našli vbod v roki in injekcijsko iglo ter droge v avtomobilu, je mati prepričana, da se Andrej ni drogiral. "Bil je na odvajanju in čist vse od novembra 2018. Prekršil se je samo marca lani, ker je imel neke težave," pojasnjuje. Je morda vseeno mogoče, da je Andrej spet podlegel in se je zgodila nesreča?

Da to ni mogoče, skuša mati dokazati tudi s pomočjo lokacij Andrejevega telefona. Telefon naj bi se, tako pravi mama in pokaže sinov google račun, ki beleži čas in lokacijo telefona, premikal še po smrti 32-letnika. "Je telefon dobil noge?" se sprašuje. Na policiji so povedali, da so s forenzičnimi preiskavami to trditev ovrgli. Telefon se namreč poveže z oddajniki v bližini. Ker je na območju, kjer so Andreja našli mrtvega, več oddajnikov, je telefonski signal prehajal od enega oddajnika k drugemu.

In kje je telefon zdaj, se sprašuje obupana mati. Policija telefona, kot tudi Andrejevih očal in zapestnice, na kraju dogodka ni našla, zato vodi predkazenski postopek zaradi suma tatvine osebnih predmetov umrle osebe.

V omenjenem primeru je policija vodila tudi predkazenski postopek kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ki pa so ga že zaključili. Policija namreč vsako nenadno smrt osebe, ki bi lahko bila posledica zaužitja droge, preiskuje v smeri suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Policija je sicer "ves čas postopka ustno in pisno obveščala svojce o poteku, vendar se ti ne strinjajo z ugotovitvami forenzičnih dokazov", še pojasnjujejo na policiji.

Odvetnik pokojnikove družine Blaž Kovačič Mlinar se s tem ne strinja, saj po njihovem mnenju policija ni naredila vsega, kar bi lahko v tem primeru. Mati 32-letnika je zato podala tudi pritožbo na delo policistov, a senat, ki je pristojen za to, o tem še ni odločil, čeprav je od tega že več kot pol leta, pojasnjuje. So pa na tožilstvo že dvakrat dali prošnjo za vpogled v spis, a so jih obakrat zavrnili, češ da preiskava glede neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami še traja. Zato niso mogli preveriti, kaj je policija naredila oziroma, če je naredila to, kar jim zatrjujejo, zato jim lahko verjamejo samo na besedo. A zdaj, ko je policija na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper znanega storilca glede omenjenega kaznivega dejanja, odvetnik ne vidi več razloga, da jim tožilstvo ne bi dovolilo vpogleda v spis. "Takrat bomo več videli, kaj je policija sploh delala," je še povedal.