Primer Kamenik: izločitev odredb o hišnih preiskavah

Po prestani kazni pa ga med drugim čakata še dva sodna postopka v Sloveniji. Eden je povezan s štirikratnim umorom v Tekačevem marca 1997, kjer je sodišče lani pravnomočno iz spisa izločilo ključni posredni dokaz, Kamenikove športne copate, ker odredba za hišno preiskavo na njegovem domu ni bila dovolj obrazložena. Drugi postopek pa je povezan s preprodajo drog v kriminalni združbi.

Prav pri drugem postopku je pred dnevi po poročanju Večeraprišlo do nove odločitve celjskega sodišča glede izločitve odredb o hišnih preiskav pri ostalih članih združbe. Sodnik je po navodilih višjega sodišča še enkrat odločal o omenjenih odredbah in sprejel odločitev, da se odredbe sodišča glede hišnih preiskav pri članih v omenjenem primeru izloči, ker so bile premalo obrazložene.

Odredbe so bile premalo obrazložene

Odredbe namreč niso vsebovale utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja oziroma obrazložitve, da bodo na domu osumljencev med hišnimi preiskavami iskali mamila. Zahtevo za izločitev odredb je na predobravnavnem naroku na že tretjem začetku sojenja novembra 2015 podala zagovornica Kristijana Kamenika Maksimiljana Kincl Mlakar.

Po navedbah Večera se za že obsojene kljub izločitvi omenjene odredbe za hišne preiskave ne bo nič spremenilo. Preprodajalce drog naj bi po poročanju časnika pred 19 leti po mobilnem telefonu Kristijan Kamenik vodil kar iz pripora, kjer je bil zaprt zaradi štirikratnega umora v Tekačevem leta 1997. V druščini so bili takrat še njegov mlajši brat Konrad Kamenik, mamaMarija Kamenik in Sašo Fijavž. Fijavž je drogo, kot izhaja iz obtožnice, kupoval na črnem trgu, Konrad Kamenik naj bi jo preprodajal naprej. Marija Kamenik pa naj bi drogo tehtala, zavijala v pakete in jo skrivala na različna mesta.

Prvi epilog je bil že leta 2002, ko je sodišče druščino preprodajalcev mamil obsodil na večletne zaporne kazni. A je sodbo zaradi okuženosti senata celjsko višje sodišče pozneje razveljavilo.

Na ponovnem sojenju so člane združbe leta 2012 znova obsodili na zaporne kazni, takrat sta Konrad Kamenik in Fijavž s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde in bila pravnomočno obsojena na tri leta zapora. Marija Kamenik je svojo krivdo za očitke iz obtožnice prav tako priznala in bila obsojena na dve leti in pet mesecev zaporne kazni. Kristijan Kamenik je sicer edini, ki krivde iz obtožnice ni priznal, in je na predobravnavnem naroku novembra leta 2015 dejal, da ni kriv.