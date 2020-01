Primer Marina: eden priznal krivdo, obsojen na pogojno kazen

Tilen Pešič je priznal, da je tajnemu policijskemu delavcu prodal manjšo količino prepovedane droge konoplje, sodnica Tatjana Cvetičanin pa je sledila predlogu tožilstva in ga obsodila na pogojno kazen desetih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let.

Predobravnavni naroki zoper ostale obtožene

Že prihodnji petek, 17. januarja, pa se bodo nadaljevali predobravnavni naroki zoper ostale obtožene. Domnevno glavni akterji v hudodelski združbi, ki naj bi zlorabljala prostitucijo v klubu Marina pri Ajševici, Jože Kojc, Dejan Šurbek in Vesna Ternovec, so prejšnji mesec zanikali krivdo. Poleg njih so med obdolženimi še računovodja in receptorji v klubu Marina, taksist in trije romunski državljani - slednjim tožilstvo očita kazniva dejanja s področja trgovine z ljudmi in prepovedanih drog.

Tožilstvo je sicer obtožnico medtem razširilo še na dve osebi, tako da je skupno obtoženih 19 fizičnih in ena pravna oseba. Obtoženi naj bi v zvezi z delovanjem kluba Marina v Ajševici pri Novi Gorici, povezani v hudodelsko združbo, od 1. avgusta 2014 do 23. januarja 2019 za prostitucijo izkoriščali 413 deklet. Med obtoženimi je bil sprva tudi poslovnež Sergej Racman, a je sodišče zaradi njegove nedosegljivosti postopek zoper njega izločilo.