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Črna kronika

Zadeva Marina: tožilstvo za odvzem 22 milijonov, obramba za oprostitev

Koper, 10. 09. 2026 15.19 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
STA
Marina

Višje sodišče v Kopru je obravnavalo pritožbe tožilstva in obrambe na prvostopenjsko sodbo zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina. Tožilstvo za vpletene zahteva višje zaporne kazni in odvzem premoženjske koristi v višini 22 milijonov evrov, obramba pa predlaga oprostitev. Sodišče bo odločitev izdalo pisno po preučitvi obsežne zadeve.

Senat koprskega okrožnega sodišča je konec maja štiri obtožene spoznal za krive zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. Sergeju Racmanu, Jožetu Kojcu, Dejanu Šurbku in Vesni Ternovec je prisodil nepravnomočne zaporne in denarne kazni zaradi vodenja hudodelske združbe. Prvostopenjski organ je hkrati podjetju Cratos naložil 100.000 evrov kazni.

Obsojeni so po ugotovitvah okrožnega sodišča med avgustom 2014 in januarjem 2019 prek kluba izkoristili 417 žensk za prostitucijo. Na današnji pritožbeni obravnavi sta tožilec Iztok Krumpak in tožilka Jasmina Tabaković zahtevala ostrejše sankcije. Sodišču prve stopnje sta očitala samovoljno zmanjšanje števila oškodovank za 115 ter kršitev kazenskega postopka in načela enake obravnave. Za vse obtožene sta zahtevala višje kazni in popoln odvzem premoženja.

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Tožilca trdita, da so izrečene denarne kazni prenizke glede na naravo delovanja lokala, ki je bil po njunem prepričanju pravi bordel. Opozarjata tudi na po njunem prepričanju zmotno upoštevanje sodelovanja obtoženih v postopku kot olajševalno okoliščino, saj je to osnovna dolžnost vsakega državljana. Prav tako opozarjata na preteklo kaznovanost Racmana in Kojčevo preteklost v policijskih vrstah.

Racija v nočnem klubu Marina
Racija v nočnem klubu Marina
FOTO: POP TV

Odvetniki obtoženih so na drugi strani nanizali številne očitke na račun prvostopenjske sodbe. Šurbkov zagovornik Janez Koščak meni, da je sodba neveljavna zaradi nepravilne sestave senata in po njegovem mnenju nezakonitih prikritih preiskovalnih ukrepov. Policisti pod krinko so po navedbah Koščaka med preiskavo imeli spolne odnose s prostitutkami, kar je po prepričanju obrambe kaznivo dejanje.

Zagovornik Jožeta Kojca Franc Rojko dodaja očitke o pomanjkanju časa za pripravo pritožbe zaradi obsežnosti sodbe, ki obsega 801 stran, tudi on je opozoril na po njegovem prepričanju nezakonito spreminjanje števila oškodovank. Obtoženi so po besedah obrambe pred odprtjem kluba poiskali mnenja pravnih strokovnjakov o zakonitosti poslovanja. Kojčev odvetnik je bil tudi Franci Matoz, zdaj notranji minister.

Racmanova odvetnica Martina Žaucer Hrovatin je zanikala ekonomsko izkoriščanje, po njenih besedah naj bi bile številne domnevne žrtve tudi premožne.

Odvetnica Vesne Ternovec Tea Mlinar Kovačič je izpostavila status svoje stranke kot običajne zaposlene brez lastniškega deleža. Ternovčeva je danes dejala, da ima zaradi dolgotrajnega postopka uničeno zdravje in duševni mir.

Zagovornik podjetja Cratos Blaž Kovačič Mlinar je prvostopenjsko sodbo označil za samovoljno. Podjetje je po njegovih navedbah predstavljalo zgolj posredno postajo za denarna sredstva, zato zavrača njegovo odgovornost.

Okrožno sodišče je sicer maja Racmanu nepravnomočno dosodilo enotno kazen pet let in deset mesecev zapora, Kojc in Šurbek sta dobila po štiri leta in štiri mesece zapora, Ternovec pa dve leti in dva meseca. Racmanu in Kojcu je naložilo plačilo po 30.000 evrov kazni, Šurbeku pa 21.000 evrov. Sodnica je v obrazložitvi majske sodbe poudarila ključno vlogo prostitucije pri delovanju kluba. Vodstvo kluba je izvajalkam določalo pravila in vzpostavilo strog odnos podrejenosti. Klub Marina bi brez mehanizma nadzora po mnenju okrožnega senata hitro prenehal delovati.

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