Primer Marina: dva odvetnika pristala med osumljenci

Na koprskem okrožnem sodišču je potekal še zadnji predobravnavni narok za obdolžene v zadevi Marina.

Obdolženi naj bi v klubu Marina v Ajševici pri Novi Gorici, povezani v hudodelsko združbo, od 1. avgusta 2014 do 23. januarja 2019 za prostitucijo izkoriščali 413 deklet. Domnevno glavni akterji v tej zadevi, Jože Kojc, Dejan Šurbek in Vesna Ternovec, ki so že skoraj leto dni v priporu, so že zavrnili krivdo. Njihovi zagovorniki pa so danes opozorili zlasti na prekratek rok, ki jim je bil dodeljen, da se opredelijo do novih dokazov.